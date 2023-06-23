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Полював за літаками і бронемашинами MaxxPro. У лавах ЗСУ викрито «крота»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Полював за літаками і бронемашинами MaxxPro. У лавах ЗСУ викрито «крота»
Жителю Житомирщини загрожує довічне ув'язнення
фото: СБУ

Затримали ворожого поплічника під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти

Служба безпеки України затримала ще одного «крота» в ЗСУ, який шпигував за українськими бойовими літаками і бронемашинами MaxxPro. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Житомирській області. У результаті оперативних заходів викрито ще одного російського «крота» у лавах Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ. Також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів MaxxPro.

«Затримали ворожого поплічника під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти», – повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України. На початку травня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався «в темну» використовувати своїх знайомих.

Для комунікації з ФСБ використовував месенджер «Телеграм». Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше підозру отримав житель Миколаєва, який наводив ракети на заводи і «полював на Бредлі».

Теги: ЗСУ окупанти війна СБУ ФСБ

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