У Києві внаслідок падіння уламків дронів трапилась пожежа

В КМВА повідомляють про займання після падіння уламків «Шахедів»

Після нічної атаки російських ударних безпілотників по столиці України, пожежі трапились одразу у кількох районах Києва. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Цієї ночі небом України курсують групи російських безпілотних літальних апаратів. Про їхнє пересування інформують Повітряні сили ЗСУ.

«У Деснянському районі, де впали уламки безпілотника, займання на території парку Муромець. В Оболонськом – горять зелені насадження на набережній», –заявив міський голова Віталій Кличко.

Пізніше Кличко заявив, що в Оболонському та в Деснянському районах упали уламки дронів. Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце.

У КМВА заявили, що у столиці зафіксували падіння уламків в Оболонському та Деснянському районах міста. В останньому - на відкритій місцевості, дані щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюються.

У Києві та низці областей у понеділок, 4 листопада о 01:53 було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки російських БпЛА.

До слова, окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі. Наразі відомо про 13 постраждалих. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки російського удару.