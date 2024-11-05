Кабмін провів кадрові зміни у Мін'юсті та Міноборони
Кучерявенка Миколу Петровича призначено першим заступником Міністра юстиції України
Уряд призначив двох нових заступників міністра юстиції України та звільнив трьох високопосадовців, у тому числі одного заступника міністра оборони, а також погодив звільнення голови Нікопольської РДА. Про це повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
Зі слів Мельничука, Кабінет міністрів призначив:
- Миколу Кучерявенка першим заступником міністра юстиції України;
- Світлану Терещенко заступником міністра юстиції України.
Кабінет міністрів звільнив:
- Євгенія Горовця з посади першого заступника міністра юстиції України;
- Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України;
- Володимира Трофименка з посади заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
«Погоджено звільнення Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області», – вказав Мельничук.
Нагадаємо, 1 листопада, уряд призначив Олександра Міщенка новим заступником міністра закордонних справ.
Також президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.
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