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Кабмін провів кадрові зміни у Мін'юсті та Міноборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кабмін провів кадрові зміни у Мін'юсті та Міноборони
Уряд погодив звільнення Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області
фото: Радіо Свобода

Кучерявенка Миколу Петровича призначено першим заступником Міністра юстиції України

Уряд призначив двох нових заступників міністра юстиції України та звільнив трьох високопосадовців, у тому числі одного заступника міністра оборони, а також погодив звільнення голови Нікопольської РДА. Про це повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Зі слів Мельничука, Кабінет міністрів призначив: 

  • Миколу Кучерявенка першим заступником міністра юстиції України; 
  • Світлану Терещенко заступником міністра юстиції України.

Кабінет міністрів звільнив:

  • Євгенія Горовця з посади першого заступника міністра юстиції України; 
  • Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України; 
  • Володимира Трофименка з посади заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Погоджено звільнення Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області», – вказав Мельничук.

Нагадаємо, 1 листопада, уряд призначив Олександра Міщенка новим заступником міністра закордонних справ.

Також президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної  безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.  

Теги: кадрові зміни Telegram звільнення

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