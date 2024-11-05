Кабмін провів кадрові зміни у Мін'юсті та Міноборони

Кучерявенка Миколу Петровича призначено першим заступником Міністра юстиції України

Уряд призначив двох нових заступників міністра юстиції України та звільнив трьох високопосадовців, у тому числі одного заступника міністра оборони, а також погодив звільнення голови Нікопольської РДА. Про це повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Зі слів Мельничука, Кабінет міністрів призначив:

Миколу Кучерявенка першим заступником міністра юстиції України;

Світлану Терещенко заступником міністра юстиції України.

Кабінет міністрів звільнив:

Євгенія Горовця з посади першого заступника міністра юстиції України;

Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України;

Володимира Трофименка з посади заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Погоджено звільнення Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області», – вказав Мельничук.

Нагадаємо, 1 листопада, уряд призначив Олександра Міщенка новим заступником міністра закордонних справ.

Також президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.