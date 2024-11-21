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Рада підтримала законопроєкт про захист депортованих дітей: що зміниться

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада підтримала законопроєкт про захист депортованих дітей: що зміниться
Рада підтримала зміни до Закону України «Про охорону дитинства»
фото з відкритих джерел

Станом на 20 листопада, 19 546 дітей вважаються депортованими або примусово переміщеними, 1934 – вважаються зниклими

Верховна Рада в четвер, 21 листопада, підтримала в першому читанні проєкт закону №9495 про внесення змін до закону України «Про охорону дитинства» щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.  

«Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей (№9495). За – 248», – написав Гончаренко у Telegram.  

Згідно із пояснювальною запискою до документа, метою і завданням законопроєкту є запровадження правового визначення депортованих, примусово переміщених дітей, правові підстави прийняття порядку повернення таких дітей на територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, їх реінтеграція та адаптація.

Документом вносяться зміни до Закону України «Про охорону дитинства», якими пропонується:

  • передбачити визначення депортованої, примусово переміщеної дитини;
  • передбачити, що порядок повернення на територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, реінтеграція та адаптація депортованих, примусово переміщених дітей визначається Кабінетом Міністрів України.

За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на 20 листопада, 19 546 дітей вважаються депортованими або примусово переміщеними, 1934 – вважаються зниклими.

Як повідомлялося раніше, президент України зазначив, що до коаліції, яка займається поверненням депортованих у Росію українських дітей, увійшли вже 40 держав, однак важливо, щоб до цього переліку доєдналися також і великі країни

Раніше керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей. «За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу», – зазначила Талі.

До слова, російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи. 

Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко Telegram законопроєкт

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