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Масові перевірки продавців техніки: Гетманцев повідомив перші результати

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масові перевірки продавців техніки: Гетманцев повідомив перші результати
Матеріали щодо правопорушень передадуть до БЕБ
фото з відкритих джерел

Під час фактичних перевірок податеівці виявили понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин

Протягом жовтня співробітники Державної податкової служби (ДПС) провели понад 400 фактичних перевірок продавців електротехніки, за результатами яких нарахували підприємцям штрафів на загальну суму понад 114 млн грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«На виконання відповідного рішення Комітету ДПС у жовтні проведено 432 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, у тому числі техніки Apple, за результатами яких до порушників будуть застосовані штрафні санкції на загальну суму понад 114 млн грн», – написав Гетманцев.

Він додав, що під час фактичних перевірок також виявили понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин.

«Заходи тривають щодо 5-ти найбільших мереж продажів контрабандної електроніки. До перевірок та хронометражу на більш ніж 200 магазинах залучено понад 550 працівників органів ДПС (лише тільки у Києві залучено понад 260 працівників). Заходи будуть тривати до повного припинення порушення закону з боку торгівців», – уточнив голова Комітету.

Він додав, що матеріали щодо правопорушень передадуть до БЕБ.  

Нагадаємо, за два з половиною роки повномасштабної війни державний борг України збільшився у гривневому еквіваленті у 2,3 раза (+3 644 млрд грн.), а у валютному еквіваленті – на 66% (+$62 млрд). Але Україна має досвід стабілізації і скорочення державного боргу, який набула після гарячої фази війни на Донбасі у 2014-2015 роках. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За словами Германцева, також змінилася структура державного боргу. Зокрема зросла частка валютного (від 65,1% до 75,3%) та зовнішнього (від 61% до 72,7%) боргу.

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Теги: санкції Telegram Apple Данило Гетманцев

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