Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова

Інформація про постраждалих не надходила

Під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Удари припали по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському.

«Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила. Місця прильотів обстежують працівники відповідних служб», – повідомив він.

За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е».

Нанадаємо, росіяни для удару по Харкову ввечері, 9 листопада, застосували гібрид ракети й авіабомби «Гром-Е1». Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Він повідомив, що ця авіабомба є потужнішою за авіаційну бомбу з фугасною боєголовкою, має більший заряд детонаційної речовини. Фактично це черговий воєнний злочин.

До слова, Росія збільшила використання модернізованої авіаційної авіабомби «Гром-1Е». Вона має власний двигун, що дозволяє запускати її зі значно більшої відстані.

Росія вже довгий час використовує «Гром-1Е», проте її літакам все одно необхідно підлітати на небезпечну близькість до лінії фронту. Щоб зменшити цей ризик, окупанти створили модернізовану бомбу «Гром-1Е» масою 600 кг, обладнану ракетним двигуном. Завдяки цьому бомба здатна пролетіти до 120 км після скидання. Винищувач Су, який запускає «Гром-1Е» на максимальній дальності, може залишатися поза зоною дії більшості систем ППО України, за винятком Patriot.

А у Кривому Розі окупанти сьогодні вдарили по п’ятиповерхівці: є поранені.