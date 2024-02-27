Французька поліція вилучила в Алена Делона десятки одиниць вогнепальної зброї

Ймовірно, поліція вилучила зброю у 88-річного актора через стан здоров'я

З будинку французького актора Алена Делона вилучили кілька десятків одиниць вогнепальної зброї. Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

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Журналісти повідомляють, що Делон має дозвіл на володіння зброєю, на території сімейної власності навіть є тир. Проте напруженість у відносинах між дітьми та побоювання з приводу важкого стану здоров'я актора спонукали поліцію запобігти найменшому ймовірному ризику трагедії.

У повідомленні йдеться, що лікар загальної практики, який оглядав Алена Делона минулого літа, зазначив, що моральний дух актора був «низьким» і що він, схоже, більше «нічого не очікував» від життя. Лікар також виявив у актора стан фізичного та психічного виснаження із серйозним ризиком самогубства.

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Нагадаємо, 88-річного Алена Делона визнано недієздатним. Наразі дітей актора, які неодноразово висловлювалися про критичний стан здоров'я батька, позбавлено догляду за ним. Зокрема, вони не можуть втручатися у питання проведення медичних маніпуляцій.

Стало відомо, що американський телеканал відмовився знімати Z-актора Мілоша Биковича в популярному серіалі.

Сам актор зазначив, що йде «через зовнішній тиск». Мовляв, проти нього «була розгорнута цілеспрямована кампанія», і це нібито може «створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи».