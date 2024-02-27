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Французька поліція вилучила в Алена Делона десятки одиниць вогнепальної зброї

Катерина Іванова
glavcom.ua
Французька поліція вилучила в Алена Делона десятки одиниць вогнепальної зброї
Нещодавно 88-річного Алена Делона було визнано недієздатним
фото з відкритих джерел

Ймовірно, поліція вилучила зброю у 88-річного актора через стан здоров'я

З будинку французького актора Алена Делона вилучили кілька десятків одиниць вогнепальної зброї. Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

Журналісти повідомляють, що Делон має дозвіл на володіння зброєю, на території сімейної власності навіть є тир. Проте напруженість у відносинах між дітьми та побоювання з приводу важкого стану здоров'я актора спонукали поліцію запобігти найменшому ймовірному ризику трагедії.

У повідомленні йдеться, що лікар загальної практики, який оглядав Алена Делона минулого літа, зазначив, що моральний дух актора був «низьким» і що він, схоже, більше «нічого не очікував» від життя. Лікар також виявив у актора стан фізичного та психічного виснаження із серйозним ризиком самогубства.

Нагадаємо, 88-річного Алена Делона визнано недієздатним. Наразі дітей актора, які неодноразово висловлювалися про критичний стан здоров'я батька, позбавлено догляду за ним. Зокрема, вони не можуть втручатися у питання проведення медичних маніпуляцій.

Стало відомо, що американський телеканал відмовився знімати Z-актора Мілоша Биковича в популярному серіалі.

Сам актор зазначив, що йде «через зовнішній тиск». Мовляв, проти нього «була розгорнута цілеспрямована кампанія», і це нібито може «створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи».

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Теги: лікар актор поліція

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