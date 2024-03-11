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Затримки українських автобусів на кордоні. Поліція Польщі відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Затримки українських автобусів на кордоні. Поліція Польщі відреагувала
За словами речниці польської поліції, правоохоронці «абсолютно не контролюють автобуси, які перевозять людей»
фото з відкритих джерел

Раніше глава Мінрегіону повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, які прямують до Польщі

Польська поліція заперечує, що протестувальники й поліцейські на заблокованому кордоні з Україною зупиняють автобуси із пасажирами. Про це повідомила Pap виконувачка обов’язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак, передає Dziennik Gazeta Prawna.

«Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони плавно проїжджають», – повідомила Новак.

Раніше віцепрем'єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, які прямують до Польщі та назад, пасажирів затримують без пояснення причин.

Згодом стало відомо, що консул Генерального консульства України в Любліні негайно виїхав на пункт пропуску в Дорогуську. Причиною цьому стало поява інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску.

Нагадаємо, 9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з фермерами, однак ніяких угод досягнуто не було. Водночас фермери заявили про продовження страйків. На переговорах Туск зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

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Теги: Польща поліція автобус кордон пункт пропуску

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