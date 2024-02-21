Затримано чоловіка, який обкрадав громадян, створивши сайт-двійник «єПідтримки»

Шахрай з липня по вересень 2023 року ошукав двох жінок та двох чоловіків

Фігурант створив сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіював дизайн сайту програми «єПідтримка»

В Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у створенні фішингового сайту-двійника держпрограми «єПідтримка». Про це повідомляє поліція Одеської області.

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За даними слідства, чоловік створив і розмістив у популярних соціальних мережах посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіював дизайн сайту Державної допомоги в рамках програми «єПідтримка». Він отримував реквізити платіжних карток людей, які переходили за посиланням із фішинговими формами, а саме: номер картки, СVV код, термін дії.

фото: поліція Одеської області

Із цією інформацією розробник сайту міг проводити транзакції з банківських рахунків. У такий спосіб зловмисник з липня по вересень 2023 року ошукав двох жінок та двох чоловіків. Загалом потерпілим він завдав матеріальних збитків на суму майже 16 тис. грн.

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У ході обшуків вдома у правопорушника поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’юти та інші речові докази протиправної діяльності чоловіка.

фото: поліція Одеської області

Поліцейські затримали фігуранта та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно) КК України.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 211 тис. грн.

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