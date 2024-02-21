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Затримано чоловіка, який обкрадав громадян, створивши сайт-двійник «єПідтримки»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Затримано чоловіка, який обкрадав громадян, створивши сайт-двійник «єПідтримки»
Шахрай з липня по вересень 2023 року ошукав двох жінок та двох чоловіків
фото: Поліція Одеської області

Фігурант створив сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіював дизайн сайту програми «єПідтримка»

В Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у створенні фішингового сайту-двійника держпрограми «єПідтримка». Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними слідства, чоловік створив і розмістив у популярних соціальних мережах посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіював дизайн сайту Державної допомоги в рамках програми «єПідтримка». Він отримував реквізити платіжних карток людей, які переходили за посиланням із фішинговими формами, а саме: номер картки, СVV код, термін дії.

Затримано чоловіка, який обкрадав громадян, створивши сайт-двійник «єПідтримки» фото 1
фото: поліція Одеської області

Із цією інформацією розробник сайту міг проводити транзакції з банківських рахунків. У такий спосіб зловмисник з липня по вересень 2023 року ошукав двох жінок та двох чоловіків. Загалом потерпілим він завдав матеріальних збитків на суму майже 16 тис. грн.

У ході обшуків вдома у правопорушника поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’юти та інші речові докази протиправної діяльності чоловіка.

Затримано чоловіка, який обкрадав громадян, створивши сайт-двійник «єПідтримки» фото 2
фото: поліція Одеської області

Поліцейські затримали фігуранта та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно) КК України.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 211 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку на привласнила майже 86 млн грн VIP-клієнтів.

Раніше працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тис. гривень.

Теги: Одеса чоловік поліція шахрайство

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