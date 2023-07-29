Окупанти вдарили по зерновому терміналу на Херсонщині

Після виходу з зернової угоди РФ обстрілює українські термінали

Минулої доби окупанти майже 30 разів обстріляли Херсонщину

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. За минулу добу противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, російські військові вдарили по території зернового терміналу Бериславського району.

Також є влучання у житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

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Через російську агресію минулої доби чотири людини дістали поранення.

Нагадаємо, 17 липня Росія відмовилася від «зернової угоди». РФ офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Після цього РФ почала завдавати ударів по портах та зернових терміналах на півдні України.

Зокрема, 24 липня російські війська під час нічної атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені». Зруйновано три склади із зерном.