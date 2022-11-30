У Херсоні пролунали вибухи

В області оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 30 листопада, У звільненому від окупантів Херсоні лунають вибухи. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає.

Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. Російські окупанти завдали два ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.