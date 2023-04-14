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У Херсоні росіяни поцілили в парк, на Харківщині підірвався тракторист: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Херсоні росіяни поцілили в парк, на Харківщині підірвався тракторист: ситуація в регіонах
Під обстрілами були: Авдіївка (житловий сектор), с. Карлівка (водосховище), Часів Яр (житловий сектор)
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

За минулу добу ворог наніс 81 удар на лінії розмежування

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – два обстріли із артилерії та мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку ворог здійснив обстріл з мінометів Білопільської та Середино-Будської громад – 19 приходів. За попередніми даними –без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад – Есманської та Білопільської громад. Зафіксовано 22 прильоти з мінометів, артилерії та АГС. На щастя, без наслідків.

Запорізька область

За минулу добу ворог наніс 81 удар на лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві – з РСЗВ. Ворог обстріляв  Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл. На щастя, люди не постраждали. Наразі надійшло 18 повідомлень про руйнування. Дані уточнюються.

Дніпропетровщина

За минулу добу – три обстріли Нікопольщини. З важкої артилерії ворог поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Є руйнування, ушкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство. Пошкоджена і п’ятиповерхова будівля, 11 приватних будинків та 9 господарських споруд, два газогони та три лінії електропередач. Минулося без жертв та постраждалих

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

Вчора с. Кучерівка Куп’янського району окупанти обстріляли з РСЗВ "Град". Снаряди влучили в дорогу поряд з ТОВ «Іскра», сталася пожежа. Поранення отримали 3 чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнав 47-річний чоловік, госпіталізований. Біля с. Лук'янці Харківського району 28-річний трактором наїхав у полі на невідомий вибухонебезпечний предмет. Чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

Луганщина

Вчора деокуповане Невське знов було піддане обстрілам з боку військ РФ. Унаслідок ворожого вогню різного ступеню руйнувань зазнали вісім приватних будинків. На щастя, постраждалі відсутні.

Також протягом минулої доби артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка та Білогорівка. Противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Діброви та Білогорівки.

Донеччина

Сьогодні близько півночі – обстріл с.Новоукраїнка Вугледарської громади. Інформація про постраждалих уточнюється. Протягом доби ворог застосовував артилерію і РСЗВ Град, обстрілюючи населений пункт області.

Зокрема, під обстрілами були: Авдіївка (житловий сектор), с. Карлівка (водосховище), Часів Яр (житловий сектор).

Херсонщина

За добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв  чотири рази. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, чотири – дістали поранення.

Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста Херсон. Ворог поцілив в один із парків. Загинув мирний житель.

Крім цього, ворожа авіація вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. Через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення. З деокупованої території області евакуйовано –  99 осіб.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак. 

Теги: росіяни окупанти авіація обстріл Миколаїв Авдіївка Запорізька область Херсон Facebook чоловік Дмитро Марченко Щастя ворог поранення Бахмут пожежа

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