У Хмельницькому заборонили електросамокати після загибелі хлопчика

Міська рада відреагувала на загибель хлопчика у парку Чекмана

У Хмельницькому заборонили рух електросамокатів у пішохідних зонах міських парків та кількох громадських просторів після загибелі 11-річного хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Хмельницької міської ради у Facebook.

Де заборонили їздити

Під час засідання робочої групи з організації дорожнього руху та розвитку транспортної інфраструктури Хмельницької міської громади чиновники ухвалили заборону на рух електросамокатів у пішохідних зонах таких місць:

парк імені Михайла Чекмана;

парк імені Івана Франка;

парк імені Шевченка;

дендропарк «Поділля»;

привокзальна площа;

зона біля озера в мікрорайоні Озерна.

Велосипедні доріжки для самокатів залишаються відкритими. На пішохідній частині вулиці Проскурівської планують встановити обмеження швидкості до 10 км/год.

Фото: Департамент інфраструктури міста Хмельницький

Батькам нагадали про правила

У міській раді наголосили: електросамокат є транспортним засобом, а не іграшкою чи розвагою. Відповідно до пункту 11.13 Правил дорожнього руху, транспортним засобам заборонено пересуватися тротуарами та пішохідними доріжками. Посадовці також нагадали, що у Хмельницькому вже діє окремий порядок використання легких електричних засобів, затверджений рішенням міської ради.

«Дорослі, які купують дітям електросамокати, мають ознайомитись із правилами та донести їх своїм дітям до того, як дитина виїде самостійно», – наголошується у повідомленні міськради.

Що сталося у парку Чекмана

Поштовхом до нових обмежень стала трагедія 4 травня. О 14:50 в парку імені Чекмана 11-річний хлопчик їхав електросамокатом велосипедною доріжкою, не впорався з керуванням і впав, сильно вдарившись головою. Дитину госпіталізували до реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні, однак врятувати її не вдалося. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України – порушення чинних на транспорті правил. Слідчі встановлюють усі обставини події.

Тема регулювання електросамокатів в Україні загострилася останніми роками: за даними судового реєстру, у 2024 році кількість справ за участю такого транспорту зросла на 42% порівняно з 2023-м – до 71 провадження.



Нагадаємо, у вересні 2025 року Івано-Франківськ став першим містом в Україні, яке запровадило заборону на електросамокати у центрі міста. Приводом також стала травматизація дитини – шестирічна дівчинка потрапила до лікарні після наїзду електротранспорту. До слова, у Києві Київрада розглядає шляхи врегулювання руху електросамокатів, однак загальнодержавного закону досі немає.