Перше місто в Україні вводить заборону на електросамокати
У 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%
В Івано-Франківську вводять заборону на поїздки на електросамокатах у центрі міста. Вона почне діяти вже з середини жовтня, повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes.
Зазначається, що Івано-Франківськ став першим українським обласним центром, який запровадив подібну заборону. Вона також поширюватиметься на електровелосипеди, сігвеї та інші види персонального електротранспорту.
«Встановлюємо знаки, готуємо патрулі реагування», – розповів журналістам директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.
У виданні нагадали, що у вересні в Івано-Франківську після наїзду електротранспорту шестирічна дитина потрапила до лікарні. За словами Смушака, саме цей інцидент підштовхнув міськраду до ухвалення рішення про заборону.
За даними Опендатабот, у 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%. Загалом за рік зафіксовано 71 судову справу, у якій фігурують електросамокати.
Нагадаємо, у столиці розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Зазначається, що питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту.
Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.
