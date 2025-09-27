Перше місто в Україні вводить заборону на електросамокати

У вересні в Івано-Франківську після наїзду електротранспорту шестирічна дитина потрапила до лікарні

В Івано-Франківську вводять заборону на поїздки на електросамокатах у центрі міста. Вона почне діяти вже з середини жовтня, повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes.

Зазначається, що Івано-Франківськ став першим українським обласним центром, який запровадив подібну заборону. Вона також поширюватиметься на електровелосипеди, сігвеї та інші види персонального електротранспорту.

«Встановлюємо знаки, готуємо патрулі реагування», – розповів журналістам директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.

У виданні нагадали, що у вересні в Івано-Франківську після наїзду електротранспорту шестирічна дитина потрапила до лікарні. За словами Смушака, саме цей інцидент підштовхнув міськраду до ухвалення рішення про заборону.

За даними Опендатабот, у 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%. Загалом за рік зафіксовано 71 судову справу, у якій фігурують електросамокати.

Нагадаємо, у столиці розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Зазначається, що питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту.

Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.