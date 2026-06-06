Цивільні штурмували траншеї та вчилися керувати дронами: десантники провели чотириденний інтенсив

Учасники проходили психологічну смугу перешкод під звуки вибухів, відпрацьовували десантування з бронетехніки та навчалися тактичній медицині

Бійці 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ 25-28 травня провели для цивільних чотириденний інтенсив «Точка входу», під час якого учасники змогли на власному досвіді відчути, як проходить базова підготовка українських десантників. Зайняття пройшли на одному із полігонів ЗСУ, локація якого не розкривається з питань безпеки.

Протягом чотирьох днів хлопці та дівчата опановували навички, які військові вважають базовими для сучасного поля бою. Програма включала вогневу підготовку, тактичну медицину, інженерну справу, керування безпілотниками та протидію ворожим БПЛА.

Учасники також відпрацьовували штурм траншей і десантування з бронетехніки.

Одним із найскладніших етапів став нічний вихід у поле. Крім того, цивільним довелося пройти психологічну смугу перешкод під звуки вибухів і стрілянини, максимально наближену до бойових умов.

Після завершення навчання кожен учасник отримав індивідуальний зворотний зв'язок від інструкторів бригади та сертифікат про проходження інтенсиву.

За словами організаторів, головною метою «Точки входу» є не лише навчання базових військових навичок, а й можливість для цивільних перевірити себе, вийти із зони комфорту та краще зрозуміти реалії служби в українському війську.

У 46-й бригаді зазначають, що подібні вишколи проводяться регулярно. Взяти участь у них можуть усі охочі, а успіх нинішнього набору свідчить про високий інтерес українців до здобуття базових військових навичок.