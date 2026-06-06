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Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року
В Україні триває 1564-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 269 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10064 дрони-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 2

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 3

Наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 4

Ворог 29 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував дев’ять разів, поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 6

Ворог здійснив чотири марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка, Міньківка, Часів Яр та у напрямку Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 7

Окупанти здійснили 22 атаки, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Торецьке та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 9

Противник атакував 11 разів, у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 40 атак у районі Прилук, Злагоди, Рибного, Святопетрівки, Залізничного та у бік Добропілля, Воздвижівки, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Верхньої Терси, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 11

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року фото 12

Наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1564-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна росія окупанти

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