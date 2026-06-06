Росіяни атакували Запоріжжя: серед поранених є 10-річна дитина

Дитину госпіталізували

Російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього постраждав 10-річний хлопчик та його батько. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Удар прийшовся у дах супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, постраждала 10-річна дитина – поранено руку. Хлопчика госпіталізували.

Федоров додав, що також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову. «За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях», – заявив Іван Федоров.