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Сирський повідомив, скільки окупантів зосереджено на південних напрямках фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сирський повідомив, скільки окупантів зосереджено на південних напрямках фронту
Генерал наголосив, що пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

За словами Сирського, РФ продовжує нарощувати зусилля

Олександр Сирський працював у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках південної операційної зони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

«На місцях працював разом із командувачем угруповання десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та командирами десантно-штурмових і штурмових частин. Обговорили поточну обстановку, результати виконання поставлених завдань та подальші кроки для посилення наших позицій», – йдеться у повідомленні.

Сирський зауважив, що підтримав ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках. Також генерал ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами та боєприпасами.

«Окремо наголосив: головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів. Із командувачем угруповання Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді обговорили актуальні питання розвитку та застосування безпілотних систем. Продовжуємо нарощувати спроможності з ураження противника, зокрема на оперативній глибині», – наголосив головнокомандувач.

За словами Сирського, РФ продовжує нарощувати зусилля. «Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною – активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України», – підкреслив він.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 269 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10064 дрони-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

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Теги: Олександр Сирський фронт війна

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