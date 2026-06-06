Удар по Запоріжжю: понівечено багатоповерхівку, згоріли авто, є поранені

Російські окупаційні війська продовжують системно атакувати прифронтові українські міста

У ніч проти 6 червня ворог завдав удару за допомогою БпЛА по житловому кварталу обласного центру Запоріжжя. Внаслідок вибуху та розлітання уламків дістали поранення кілька місцевих мешканців, а також зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

фото: ДСНС

Ворожий дрон атакував спальний район міста, коли більшість людей перебували у своїх оселях. За попередніми даними правоохоронців, через підступну атаку росіян травми різного ступеня важкості дістали чотири людини. Усім чотирьом потерпілим було невідкладно надано першу необхідну медичну допомогу, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок. Основний удар також припав на прибудинкову територію, де мирні мешканці паркували свій приватний автотранспорт. Загалом зафіксовано пошкодження 8 автомобілів. Внаслідок вибуху один із транспортних засобів спалахнув, створивши загрозу перекидання вогню на сусідні машини. Рятувальники ДСНС, які прибули за викликом, оперативно локалізували та повністю ліквідували загоряння автомобіля.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог здійснив чергову масовану атаку на Одеську область із використанням ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Головними цілями загарбників знову стали об’єкти житлової, логістичної та критичної інфраструктури.