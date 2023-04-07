У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні

На півдні була активність літаків Су-35

У Києві та кількох областях України 7 квітня станом на 19:28 була оголошена повітряна тривога. Громадянам слід негайно пройти в укриття. У соцмережах повідомляли, що ймовірною причиною тривоги є активність ворожої авіації в південному регіоні. Станом на 19:52 тривогу скасовано.

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Триває 408-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.