У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть виходити з укриття
Станом на 11:08 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Об 11:32 в столиці пролунав відбій.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
До слова, триває 1518-й день повномасштабної війни в Україні.
