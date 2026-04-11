Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 03:52 оголосили повітряну тривогу. О 04:26 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.

Теги: Київ укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua