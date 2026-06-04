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Безпілотники атакували окупований Крим

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували окупований Крим
В окупованому Криму було гучно цієї ночі
фото з відкритих джерел
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Вибухи пролунали в районі Севастополя, Сімферополя та ключових військових аеродромів півострова

У ніч проти 4 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Про це пише «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер».

Місцеві жителі повідомили про масовану атаку безпілотників. Роботу протиповітряної оборони та звуки вибухів фіксували у таких локаціях:

  • Севастополь: Нахімовський район, Парк Перемоги та Північна сторона;
  • Сімферополь;
  • Райони військових аеродромів: «Бельбек», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».

Так званий губернатор Севастополя»Михайло Развожаєв підтвердив факт атаки, заявивши, що сили ППО нібито збили 7 безпілотних літальних апаратів. 

OSINT-канал партизанського руху «АТЕШ» зауважив, що окрім знищення кількох БпЛА в районі Севастополя, було зафіксовано черговий удар по військовому аеродрому «Саки».

Як відомо, оператори безпілотних систем Головного управління розвідки продовжують завдавати ударів по логістичній інфраструктурі та маршрутах постачання російських окупаційних військ на тимчасово окупованому півдні України.

У розвідці заявили, що під вогневим контролем українських операторів перебувають ділянки сухопутного коридору, який з'єднує тимчасово окупований Крим із захопленими територіями Донеччини через Бердянськ і Мелітополь.

Теги: окуповані території вибух Крим

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