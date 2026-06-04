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Атака на Україну, перемир’я між Ізраїлем і Ліваном: головне за ніч 4 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, перемир’я між Ізраїлем і Ліваном: головне за ніч 4 червня
колаж: glavcom.ua
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Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 червня 2026 року 

Росія цієї ночі вдарила по Павлограду та Харкову, в окупованому Криму пролунали вибухи, держсекретар Марко Рубіо заявив, що незабаром з'являться новини про військову допомогу для України.

 «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 червня.

РФ вдарила по будинку у Павлограді

У ніч на 4 червня Росія атакувала безпілотниками Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними Ганжи, внаслідок російської атаки зайнялися п'ятиповерхівка й кілька автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Росія вдарила по Харкову

У ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала балістикою Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, ворожий удар зафіксовано в Слобідському районі Харкова. На щастя, постраждалих немає.

В окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч проти 4 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про масовану атаку безпілотників.

Роботу протиповітряної оборони та звуки вибухів фіксували у Севастополі, Сімферополі, в районах військових аеродромів: «Бельбек», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».

Ізраїль та Ліван домовилися про перемир'я

За підсумками офіційної зустрічі у США представники Ізраїлю та Лівану досягли домовленості про запровадження режиму припинення вогню. 

Окрім цього, обидві сторони виступили зі спільним засудженням агресивних дій Ірану на Близькому Сході. 

Рубіо анонсував новини про військову допомогу для України

США найближчим часом оприлюднять інформацію стосовно виділення заблокованого фінансування для України. Відповідну заяву під час виступу перед сенатським підкомітетом зробив державний секретар Марко Рубіо.

Глава Держдепартаменту зазначив, що рішення щодо коштів, які наразі затримуються, з'явиться «досить скоро», проте утримався від розкриття будь-яких подробиць.

Інші важливі новини:

Рубіо заявив, що Гренландія є частиною Данії, але лише поки що

Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції

Рубіо заявив про плани Трампа відвідати саміт НАТО

Теги: Крим Дніпропетровщина Марко Рубіо США вибух Харків Олег Синєгубов Ліван Ізраїль

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