Російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Павлограді

Пожежа у пошкодженому будинку у Павлограді

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Внаслідок атаки у будинку виникла пожежа

У ніч на 4 червня Росія атакувала безпілотниками Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

За інформацією Ганжи, внаслідок російської атаки зайнялися п'ятиповерхівка й кілька автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що наразі люди евакуюються з будинку, куди влучив російський «шахед».

Як відомо, унаслідок удару ворожого БпЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти».

Зазначається, що працівники терміналу під час влучання перебували в укритті й не постраждали.

Нагадаємо, 3 червня російська терористична армія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі. «Одна з ракет під час обстрілу Дніпра поцілила у наш склад. Виникла пожежа, яка на зараз вже ліквідована, понівечено декілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав», – зазначив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що ворог завдав повторного удару по Дніпровському району. За його словами, медична допомога знадобилася шістьом людям, п'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

До слова, унаслідок російської атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня загинули 16 людей, серед яких двоє дітей, ще понад 40 отримали поранення. У лікарнях залишаються 22 постраждалих.