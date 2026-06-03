Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Павлограді

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Павлограді
Пожежа у пошкодженому будинку у Павлограді
фото: Дніпропетровська ОВА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Внаслідок атаки у будинку виникла пожежа 

У ніч на 4 червня Росія атакувала безпілотниками Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

За інформацією Ганжи, внаслідок російської атаки зайнялися п'ятиповерхівка й кілька автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що наразі люди евакуюються з будинку, куди влучив російський «шахед».

Як відомо, унаслідок удару ворожого БпЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти». 

Зазначається, що працівники терміналу під час влучання перебували в укритті й не постраждали.

Нагадаємо, 3 червня російська терористична армія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі. «Одна з ракет під час обстрілу Дніпра поцілила у наш склад. Виникла пожежа, яка на зараз вже ліквідована, понівечено декілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав», – зазначив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що ворог завдав повторного удару по Дніпровському району. За його словами, медична допомога знадобилася шістьом людям, п'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

До слова, унаслідок російської атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня загинули 16 людей, серед яких двоє дітей, ще понад 40 отримали поранення. У лікарнях залишаються 22 постраждалих.

Теги: пожежа вибух Дніпропетровщина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом кількох наступних років США мають повністю позбавитися від китайської залежності
Українські дрони заходять на американський ринок: які можливості та ризики
17 травня, 10:41
Рятувальники вивели потерпілих на свіже повітря та передали бригаді медиків
Рятувальники врятували жінку та матір із немовлям під час пожежі у Вінниці
7 травня, 18:46
БпЛА вдарила по двох районах Харкова
Росія атакувала Харків безпілотниками
19 травня, 03:30
Зловмисник в’їхав на територію України на початку березня в пошуках роботи
Підпалював автівки, маскуючи їх під військові: у Києві затримано іноземця, який працював на РФ
19 травня, 17:55
До двох зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворога на столицю
У Києві зросла кількість жертв нічної атаки
24 травня, 08:57
Через російську атаку БпЛА виникла пожежа, яку вже загасили
Безпілотики атакували Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі
30 травня, 01:00
Епіцентром ворожої атаки цього разу став Коростенський район
Нічний наліт на Житомирщину: ворог неодноразово атакував критичну інфраструктуру
31 травня, 12:00
Пожежа на заводі «Прогресс» у Мичуринську після атаки безпілотників
Безпілотники вдарили по заводу в Тамбовській області і атакували Москву
Сьогодні, 02:15
Чорний дим над Петербурзьким нафтовим терміналом у Вугільній гавані після нічної атаки безпілотників, 3 червня 2026 року
У Петербурзі дрони вразили нафтовий термінал і спричинили пожежу
Сьогодні, 05:34

Події в Україні

Російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Павлограді
Російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Павлограді
Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу
Удар по терміналу «Нової пошти» у Дніпрі: фото наслідків
Удар по терміналу «Нової пошти» у Дніпрі: фото наслідків
Окупанти атакували склад АТБ у Дніпрі
Окупанти атакували склад АТБ у Дніпрі
Ремонт доріг вийшов на рекордні показники: за які траси візьмуться далі
Ремонт доріг вийшов на рекордні показники: за які траси візьмуться далі
У Криму стався банківський колапс
У Криму стався банківський колапс

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Сьогодні, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua