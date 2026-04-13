Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин

Ірина Міллер
Громадянам населених пунктів, де оголошено відбій, можна залишати укриття

У Києві та низці областей України о 14:01 оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили України. О 14:26 Київська міська військова адміністрація оголосила відбій тривоги. Таким чином, небезпека тривала 25 хвилин. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.

