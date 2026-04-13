Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин

Громадянам населених пунктів, де оголошено відбій, можна залишати укриття

У Києві та низці областей України о 14:01 оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили України. О 14:26 Київська міська військова адміністрація оголосила відбій тривоги. Таким чином, небезпека тривала 25 хвилин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.