В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Громадяни моужть виходити з укриття
Станом на 19:52 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». О 20:10 в столиці пролунав відбій.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
До слова, триває 1514-й день повномасштабної війни в Україні.
Читайте також:
Коментарі — 0