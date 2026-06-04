Росія вдарила по Харкову балістикою

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Внаслідок атаки спалахнула пожежа

У ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала балістикою Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

За інформацією Синєгубова, ворожий удар зафіксовано в Слобідському районі Харкова. На щастя, постраждалих немає.

Внаслідок ракетного удару по Слобідському району спалахнула суха трава на відкритій місцевості.

Як відомо, внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Україну в ніч проти 2 червня загинули 13 людей, ще понад 100 отримали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Харкові пошкоджено житлові будинки та підприємство харчової промисловості. За попередніми даними, поранення отримали понад десять людей.

Нагадаємо, вночі 1 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову та Харківській області: у кількох районах міста і в Богодухові є постраждалі.

В Основ'янському районі безпілотник влучив у гаражний кооператив поряд із багатоповерхівками – спалахнули гаражі та автомобілі. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по п'ятиповерховому будинку в тому ж районі: виникла пожежа, екстрені служби прибули на місце.

До слова, наприкінці березня ворожий безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі Харкова – тоді постраждали двоє людей. На початку лютого окупанти вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Салтівському районі – постраждали семеро.