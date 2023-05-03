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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Приблизно о 00:15 у Києві та Київській області залунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників із півночі.

Крім того, повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Луганській областях та в Криму. У Нікопольському районі на Дніпропетровщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сигнал тривоги. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші.

Мапа тривог зараз виглядає так:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, завершилася 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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