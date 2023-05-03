У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття
Приблизно о 00:15 у Києві та Київській області залунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників із півночі.
Крім того, повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Луганській областях та в Криму. У Нікопольському районі на Дніпропетровщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сигнал тривоги. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші.
Мапа тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, завершилася 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Коментарі — 0