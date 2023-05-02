Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, ЄК заборонила імпорт зерна з України. Головне за 2 травня

В Україні продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб

Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію, Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн, Україна візьме Крим без бою, Що буде з 30 тис. грн військовим? Ці та інші події 2 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 діб. Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 сьогодні ухвалила Верховна Рада, передає нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн

Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на період з 2 травня по 5 червня 2023 року, відповідне рішення опубліковано на сайті Єврокомісії.

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Україна візьме Крим без бою – Резніков

Наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований півострів. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення. Про це виданню The Atlantic розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

«Всім було би комфортніше, якби вас тут не було». Як росіян приймають у Грузії

У Тбілісі на центральному проспекті Руставелі суботнього вечора з наближенням півночі жваві розмови й радісні вигуки: майже усі російською мовою. Подружня пара з Ростова-на-Дону поверталася з вечері додому. Повз них проходила група друзів з Санкт-Петербурга, які поспішали на пізню випивку зі знайомими із Москви.

Що буде з 30 тис. грн військовим? Силовики запропонували рішення

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №8312 від 10 квітня про повернення «військової» виплати 30 тис. грн не може бути прийнятим у запропонованій редакції, тож українські урядовці звернулися до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією створити робочу групу із представників Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Генерального штабу Збройних сил для швидкої розробки змін щодо діючого законодавства. Відповідне звернення опублікував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Фронтовий лікар Андрій Красовський: Війна – не війна, але усі повинні вміти надати першу медичну допомогу

Андрій Красовський до повномасштабної війни працював анестезіологом у міській дитячій клінічній лікарні Чернівців, у 2014-2015 роках брав участь в АТО. Зараз служить у мобільному шпиталі у місті Курахове, куди привозять з передової поранених бійців. Каже: працює останні 14 місяців у режимі 24/7, а у відпустці був тільки один раз – 10 днів, минулого вересня.

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Нагадаємо, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.