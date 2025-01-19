На Київщині ППО працює по російських безпілотниках

Повітряні сили ЗСУ попереджають про БпЛА на Київщині в районі Обухова

Сьогодні, 19 січня, у Київській області ППО працює по російських дронах. В регіоні оголошено тривогу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про БпЛА на Київщині в районі Обухова.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, триває 1061-й день повномасштабної війни.