Солдат із елітного підрозділу армії КНДР розкрив у своєму щоденнику, чому вирішив воювати за Росію

«Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії», – обіцяє Джонг

Українські військові Сил спеціальних операцій опублікували продовження записок північнокорейського солдата, якого знищили в Курській області. У них він розкриває, чому він потрапив на війну проти України. Про це йдеться в перекладі його нотаток, який опублікували в соцмережах Сили спеціальних операцій.

Так, із них стає відомо, що до Росії КНДР відправила елітних військових спеціальних сил і вбитий солдат Гьонг Хонг Джонг належить саме до них.

Він розповідає, що «виріс в лоні благодатної партії», але нібито зрадив її та «вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача» Кім Чен Ина. Саме тому, мовляв, він прагне «повернути довіру» партії, вирушивши воювати проти України за наказом диктатора КНДР.

У щоденнику північнокорейський військовий пише, що його підвищили до головного сержанта в його роті й він одягає «військову форму революції заради захисту верховного головнокомандувача».

Сторінка щоденника рядового Джонга фото: ССО/Telegram

«Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті. […] Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність Червоних Спеціальних Сил [Червоних командирів] Кім Чен Ина», – ідеться в його щоденнику.

«Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії», – обіцяє Джонг.

Раніше рядовий Гьонг Хонг Джонг розписав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

Нагадаємо, раніше оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знайшли в одного з загиблих бійців армії КНДР нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.

«Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року», – йдеться у записці. Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника, зазначають спецпризначенці.