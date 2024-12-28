Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Солдат із елітного підрозділу армії КНДР розкрив у своєму щоденнику, чому вирішив воювати за Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Солдат із елітного підрозділу армії КНДР розкрив у своєму щоденнику, чому вирішив воювати за Росію
До Росії КНДР відправила елітних військових спеціальних сил
фото з відкритих джерел

«Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії», – обіцяє Джонг

Українські військові Сил спеціальних операцій опублікували продовження записок північнокорейського солдата, якого знищили в Курській області. У них він розкриває, чому він потрапив на війну проти України. Про це йдеться в перекладі його нотаток, який опублікували в соцмережах Сили спеціальних операцій.

Так, із них стає відомо, що до Росії КНДР відправила елітних військових спеціальних сил і вбитий солдат Гьонг Хонг Джонг належить саме до них.

Він розповідає, що «виріс в лоні благодатної партії», але нібито зрадив її та «вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача» Кім Чен Ина. Саме тому, мовляв, він прагне «повернути довіру» партії, вирушивши воювати проти України за наказом диктатора КНДР.

У щоденнику північнокорейський військовий пише, що його підвищили до головного сержанта в його роті й він одягає «військову форму революції заради захисту верховного головнокомандувача».

Сторінка щоденника рядового Джонга
Сторінка щоденника рядового Джонга
фото: ССО/Telegram

«Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті. […] Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність Червоних Спеціальних Сил [Червоних командирів] Кім Чен Ина», – ідеться в його щоденнику.

«Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії», – обіцяє Джонг.

Раніше рядовий Гьонг Хонг Джонг розписав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

Нагадаємо, раніше оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знайшли в одного з загиблих бійців армії КНДР нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.

«Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року», – йдеться у записці. Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника, зазначають спецпризначенці.

Читайте також:

Теги: Курщина Північна Корея солдат військові партії Батьківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морський дрон Sea Baby
Морські дрони СБУ «тримають на плаву» українську економіку
25 грудня, 15:13
Затримання зловмисників відбулося безпосередньо під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги в місці її збуту
Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю
29 листопада, 06:42
Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Парижі, 11 листопада 2024 року
Франція та Британія розглядають відправку військ в Україну – ЗМІ
3 грудня, 00:48
На Юрія Бойка складено протоколи про адміністративні правопорушення за неподання звітів ОПЗЖ
Нардепа Бойка оштрафували за ліквідовану ОПЗЖ
6 грудня, 09:53
Ізраїльські війська увійшли в буферну зону в районі Кунейтра
Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією – ЗМІ
8 грудня, 08:34
Головнокомандувач уточнив, що перед наступальними діями за дві доби він об'їздив усі підрозділи та роз'яснив цілі і побажав воїнам успіху
Сирський розкрив деталі підготовки Курської операції
7 грудня, 17:16
Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАСу
Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАСу
12 грудня, 04:46
Юнак облив авто бензином та підпалив, а потім зняв це на відео та скинув куратору
Суд заборонив підлітку, який підпалив військове авто, користуватися популярним месенджером
22 грудня, 22:49
Солдат КНДР на позиціях, Курська область
Полонені росіяни розповіли про солдатів із КНДР, із якими довелося воювати пліч-о-пліч
22 грудня, 15:05

Події в Україні

Ексголовком ЗСУ розповів, яку пораду дав би Сирському
Ексголовком ЗСУ розповів, яку пораду дав би Сирському
Офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку
Офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку
Солдат із елітного підрозділу армії КНДР розкрив у своєму щоденнику, чому вирішив воювати за Росію
Солдат із елітного підрозділу армії КНДР розкрив у своєму щоденнику, чому вирішив воювати за Росію
Розвідка назвала кількість російських військ в Україні
Розвідка назвала кількість російських військ в Україні
DeepState спростував заяву ISW щодо «ймовірного захоплення» Курахового
DeepState спростував заяву ISW щодо «ймовірного захоплення» Курахового
Найвищі від початку вторгнення: Сирський назвав втрати РФ за 2024 рік
Найвищі від початку вторгнення: Сирський назвав втрати РФ за 2024 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
19K
Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн
13K
Національна академія внутрішніх справ отримала нового ректора
9242
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
7187
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах

Новини

Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Сьогодні, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua