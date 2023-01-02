Вигнання Московського патріархату з Лаври. Починає роботу спеціальна комісія
З 1 січня УПЦ МП закритий доступ до Верхньої лаври у Києві
У Києво-Печерській лаврі працюватиме спільна комісія представників Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом і Києво-Печерського заповідника (музею), яка займатиметься передачею в управління музею Успенського собору і церкви Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезного храму, які до 31 грудня 2022 року були у користуванні УПЦ МП. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов'язків директора Києво-Печерського заповідника Олександр Рудник.
Рудник зазначив, що комісія буде працювати щонайменше два тижні.
«Треба перевірити стан об’єктів, наявність матеріальних та культурних цінностей. Тобто є певний склад роботи», – сказав виконувач обов'язків директора і додав, що розпочати свою роботу комісія має у перші дні 2023 року.
До комісії входять представники фондового відділу, наукового відділу мистецької спадщини та історії Києво-Печерської лаври, а також інженери, юристи і бухгалтерська служба заповідника.
Читайте незабаром інтерв'ю «Главкома» із виконувачем обов'язків директора Києво-Печерського заповідника Олександром Рудником.
Нагадаємо, 31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом. Вхід на територію заповідника відкрився 2 січня, однак вхід до вищезазначених храмів заборонено.
Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.
22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.
Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».
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