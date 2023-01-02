Вигнання Московського патріархату з Лаври. Починає роботу спеціальна комісія

Комісія щонайменше два тижні перевірятиме стан об’єктів, наявність матеріальних та культурних цінностей у Лаврі

З 1 січня УПЦ МП закритий доступ до Верхньої лаври у Києві

У Києво-Печерській лаврі працюватиме спільна комісія представників Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом і Києво-Печерського заповідника (музею), яка займатиметься передачею в управління музею Успенського собору і церкви Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезного храму, які до 31 грудня 2022 року були у користуванні УПЦ МП. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов'язків директора Києво-Печерського заповідника Олександр Рудник.

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Рудник зазначив, що комісія буде працювати щонайменше два тижні.

«Треба перевірити стан об’єктів, наявність матеріальних та культурних цінностей. Тобто є певний склад роботи», – сказав виконувач обов'язків директора і додав, що розпочати свою роботу комісія має у перші дні 2023 року.

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До комісії входять представники фондового відділу, наукового відділу мистецької спадщини та історії Києво-Печерської лаври, а також інженери, юристи і бухгалтерська служба заповідника.

Читайте незабаром інтерв'ю «Главкома» із виконувачем обов'язків директора Києво-Печерського заповідника Олександром Рудником.

Нагадаємо, 31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом. Вхід на територію заповідника відкрився 2 січня, однак вхід до вищезазначених храмів заборонено.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

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22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

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