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ООН спільно з Метінвестом створить центри психологічної реабілітації для українців, які постраждали на війні

Христина Жиренко
glavcom.ua
ООН спільно з Метінвестом створить центри психологічної реабілітації для українців, які постраждали на війні
Центр у Запоріжжі стане продовженням проєкту Mental Help

ООН спільно з ініціативою «Рятуємо життя» започатковують програми з психологічної реабілітації українців

Гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя» та Глобальний договір (ГД) ООН в Україні започатковують створення Центрів психологічної реабілітації та підтримки для українців, які  постраждали унаслідок війни.

Як сказано у Меморандумі про співпрацю між «Рятуємо життя», ГД ООН в Україні та Запорізькою обласною радою, передусім допомогу отримають мирні жителі у регіонах, де працюють підприємства Метінвест.

Перший центр відкриють у Запоріжжі в липні цього року: Метінвест допоможе облаштувати та вмеблювати приміщення для організації центру, а також залучатиме психологів і персонал. ГД ООН в Україні, у свою чергу, розробить концепцію та програми психологічної допомоги, проведе навчання психологів і персоналу центру та організує його роботу.

«Наше завдання як соціально відповідальної компанії – системно допомагати українцям долати труднощі та біль війни. «Рятуємо життя» спільно з партнерами вже розвиває напрями з протезування військових і цивільних, а також психологічного відновлення жінок і дітей. На часі створення центрів, які допоможуть мирним жителям відновитися та інтегруватися в суспільство. Наш партнер – Глобальний договір ООН в Україні – має значний досвід роботи в цій сфері», – сказав генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Центр у Запоріжжі стане продовженням проєкту Mental Help, ініційованого Глобальним договором ООН в Україні. Це онлайн-платформа, що надає професійну психологічну допомогу українцям. У Запоріжжі ця ініціатива вперше вийде в офлайн.

«Глобальний договір ООН в Україні та «Рятуємо життя» мають спільну мету – зробити психологічну допомогу доступною для кожного українця. Для нас надзвичайно цінно знайти партнера, який розділяє наші цінності та бажання рухати проєкт далі. Запоріжжя – це великий хаб для людей, які відчули на собі наслідки війни. Саме тому ми з командою обрали цю локацію для відкриття першого ком’юніті-центру. Разом ми зможемо надати ще більше якісної допомоги тим, хто її найбільше потребує», – розповіла генеральна директорка ГД ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Як відомо, ініціативу «Рятуємо життя» створила Група Метінвет у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 млн євро. Українці отримали понад 4 тисячі тонн харчових продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад 246 тисяч євро. Компанія розпочала також програму з протезування та реабілітації військових та мирних жителів, а також відкрила освітню онлайн-платформу «База знань: Protez Hub» – для фахівців у галузі протезування кінцівок та постраждалих.

Теги: Запоріжжя українці психологія

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