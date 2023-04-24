На Луганщині горіла нафтобаза окупантів: росіяни заявляють про атаку безпілотника (фото)

Пожежа сталася в окупованих Ровеньках на Луганщині біля кордону з РФ

Згоріло кілька резервуарів із дизелем для військової техніки

У ніч проти 24 квітня невідомі безпілотними завдали удару по нафтобазі в окупованих Ровеньках на Луганщині біля кордону з Росією. Внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Згоріло кілька резервуарів із дизелем для військової техніки. Роспропаганда заявляє про нібито «атаку українського безпілотника».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 квітня, близько четвертої ранку пролунали два вибухи. За даними окупаційної «влади», російський флот атакували підводні безпілотники. У мережі з’явилося відео, як ворожий Чорноморський флот нібито відбиває атаку надводних безпілотників на Севастополь.