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На Луганщині горіла нафтобаза окупантів: росіяни заявляють про атаку безпілотника (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині горіла нафтобаза окупантів: росіяни заявляють про атаку безпілотника (фото)
Пожежа сталася в окупованих Ровеньках на Луганщині біля кордону з РФ
фото: РИА Новости

Згоріло кілька резервуарів із дизелем для військової техніки

У ніч проти 24 квітня невідомі безпілотними завдали удару по нафтобазі в окупованих Ровеньках на Луганщині біля кордону з Росією. Внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

На Луганщині горіла нафтобаза окупантів: росіяни заявляють про атаку безпілотника (фото) фото 1

Згоріло кілька резервуарів із дизелем для військової техніки. Роспропаганда заявляє про нібито «атаку українського безпілотника».

На Луганщині горіла нафтобаза окупантів: росіяни заявляють про атаку безпілотника (фото) фото 2

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 квітня, близько четвертої ранку пролунали два вибухи. За даними окупаційної «влади», російський флот атакували підводні безпілотники.  У мережі з’явилося відео, як ворожий Чорноморський флот нібито відбиває атаку надводних безпілотників на Севастополь.

Теги: безпілотник відео пожежа Луганщина нафта Севастополь

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