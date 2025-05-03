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«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням
Чубаров закликав кримчан потурбуватись про свою безпеку
фото: Рефат Чубаров

«Знайте, визволення Криму від російських варварів неминуче»

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до цивільних мешканців тимчасово окупованого Криму з попередженням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Чубарова.

За його словами, останні удари ЗСУ по військових об'єктах в Криму можуть бути тільки «прелюдією більш серйозних дій».

«До уваги мирних жителів Криму: часті удари по російських військових об'єктах у Криму, що завдаються Збройними Силами України в останній час, можуть бути лише прелюдією більш серйозних дій», – написав він.

Рефат Чубаров закликав кримчан потурбуватись про свою безпеку, особливо, зі слів Чубарова, це стосується тих, хто живе поблизу російських військових об'єктів: «Відповідно, якщо ви живете близько до російських військових об'єктів, знайдіть можливість відселитися або іншим чином забезпечити свою та своїх рідних безпеку.»

«Знайте, визволення Криму від російських варварів неминуче», – підсумував він.

Нагадаємо, минулої ночі атака на Крим розпочалась близько першої години ночі. Вибухи пролунали поблизу Феодосії та Керчі. Місцеві жителі повідомили про щонайменше сім вибухів у Керчі та кілька у Феодосії.

Очевидці бачили спалахи в небі з боку Чорного моря та чули звуки роботи систем ППО. Близько 00:50 рух Кримським мостом було тимчасово зупинено через атаку дронів.

У ніч на 2 травня під атакою опинився аеродром «Саки», що в Новофедорівці. Тоді стало відомо, що вибухи лунають у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії, а під атакою перебувають аеродроми та інші військові обʼєкти. 

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Теги: Рефат Чубаров Крим

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