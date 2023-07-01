Чубаров розповів, хто вже вивіз сім’ї з Криму в очікуванні контрнаступу
«Крим перетворився на прифронтову територію»
Серед тих, хто вже евакуював свої сім'ї з окупованого півострова, найактивнішими є керівники каральних російських структур у Криму. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
З 9 серпня 2022 року і до сьогодні ударами по військовому аеродрому у Новофедорівці поблизу міста Саки в окупованому Криму було знищено щонайменше дев’ять російських військових літаків, зазначає лідер Меджлісу.
«Відтоді Крим перетворився практично на прифронтову територію. З цього часу і до сьогодні ЗСУ постійно демонструють уразливість російських військових об'єктів у Криму, завдаючи по них час від часу точних ударів», – каже він.
Відомості про підготовку нового контрнаступу ЗСУ змусили окупантів масово споруджувати фортифікаційні споруди як на підступах до Криму, так і на території півострова, особливо у його північній та західній частині.
«Власне, всі ці події, з одного боку, підбадьорили сотні тисяч кримських татар та українців, оскільки вони переконалися у тому, що Україна готова і звільнятиме Крим, а з іншого боку, засмутили окупантів та їхніх поплічників», – каже Чубаров.
Нагадаємо, що окупанти готують російських топменеджерів до евакуації з Криму. Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки. Зокрема, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини. Поки що окупанти говорять про це, як про оплачувану відпустку.
Раніше повідомлялося, що військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму. Вони відправляють родичів до Росії.
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