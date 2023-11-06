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Удар ЗСУ по кораблю «Аскольд»: з'явилися фото та відео пошкоджень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар ЗСУ по кораблю «Аскольд»: з'явилися фото та відео пошкоджень
Корабель отримав значні ушкодження, та, ймовірно, не підлягає ремонту
фото з соцмереж

Російський ракетоносій «Аскольд» – найсвіжіший корабель проєкту «Каракурт» із технологією «стелс»

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердило пошкодження російського малого ракетного корабля «Аскольд» в результаті ударів по суднобудівному заводу в тимчасово окупованій Керчі 4 листопада. Про це йдеться у відповідному дописі.

«Підтверджено. Російський ракетоносій «Аскольд» – найсвіжіший корабель проєкту «Каракурт» із технологією «стелс» отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу «Залив» у тимчасово окупованому Криму», – йдеться у повідомленні.

За словами військових, корабель отримав значні ушкодження, та, ймовірно, не підлягає ремонту.

Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, бокову частину судна розбито. Також пошкодження отримала носова частина корабля та установки вертикального пуску ракет «Калібр-НК».

Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

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Теги: ЗСУ корабель окупанти Крим

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