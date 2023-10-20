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Депортація українських дітей: жінка 76 днів намагалася повернути онука додому

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Депортація українських дітей: жінка 76 днів намагалася повернути онука додому
Кілька разів жінка приїжджала до інтернату, але онука їй не повертали
фото: скриншот

Хлопчику автоматично дали російське громадянство та вказали, що дитина не має родичів

На початку вересня вдалося повернути депортованого росіянами з України 9-річного хлопчика Микиту Біланчука. Його бабуся Поліна Кіндра 76 днів намагалася повернути онука додому. Про це йдеться в розслідуванні hromadske «Путівник пеклом». 

Микита був вихованцем Олешківського інтернату для дітей з інвалідністю, що в Херсонській області. Там він проходив оздоровлення перед тим, як піти у школу. У хлопчика хронічний розлад харчування та м’язова слабкість.

Викрадений з України 9-річний Микита Біланчук
Викрадений з України 9-річний Микита Біланчук

У березні 2022 року хлопчика мав забрати додому батько, але не встиг, бо дитячий будинок опинився під окупацією. Росіяни вивезли дітей до окупованого Криму, потім перевезли в Росію, а звідти до окупованого Скадовська на Херсонщині. Разом із Микитою окупанти вивезли ще 105 українських дітей.

У квітні 2023 року журналістам вдалося знайти та верифікували списки вивезених з Олешківського інтернату дітей. Після цього почали телефонувати всім, хто міг би виявитися батьками або родичами дітей. Шукали їх, аби дізнатися, чи готові вони забрати свою дитину, якщо волонтери фонду Save Ukraine допоможуть організувати процес, а журналісти супроводжуватимуть його на кожному етапі.

У червні 2023 року журналісти hromadske знайшли бабусю депортованого з України Микити Біланчука – Поліну Кіндру.

Жінка живе у Польщі. На початку червня Поліна приїхала до Києва, де волонтери допомогли їй оформити всі необхідні документи та спланувати маршрут. Після цього жінка вирушила до окупованого Скадовська, аби забрати онука.

Бабуся Микити Поліна Кіндра
Бабуся Микити Поліна Кіндра

«У Микити 15 листопада (2022 року) був день народження. А коли я його знайшла, то десь до 10 листопада я подзвонила і вони мені дали з ним поговорити. І дуже швидко-швидко. Він мені сказав: «Бабусю, мене хлопчик ображає». Я йому кажу: «Скажи хлопчику – не можна битися». «Бабусю, ти мене забереш?» Я кажу: «Звичайно, заберу. Грошенят зароблю і заберу»», – розповіла Поліна.

Окрім бабусі, у Микита є мама й тато, але вони не живуть разом. Мама хлопчика перебуває за кордоном і має своє життя.

Протягом 76 днів Поліна Кіндра намагалася забрати свого онука. Кілька разів жінка приїжджала на поріг інтернату та отримувала відмову. 

На вимогу росіян Поліна пройшла ДНК-експертизу, яка підтвердила, що вона є бабусею хлопчика. Росіяни й так званий директор інтернату Віталій Сук змушували її взяли російський паспорт. 

У справі Микити було вказано, що його мама є зниклою, батько – чи то зниклий, чи то воює. Дитині автоматично дали російське громадянство.

Хлопчика вдалося повернути на початку вересня 2023 року
Хлопчика вдалося повернути на початку вересня 2023 року

На початку вересня 2023 року Поліна Кіндра втретє приїхала за дитиною. Хлопчика перед десятком камер їй віддала особисто російська уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку за викрадення українських дітей.

Зараз Микита живе з бабусею в Польщі.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна повернула додому ще 19 дітей. Проєкту Save Ukraine вдалося повернути додому вже 196 українських дітей.

Зазначимо, Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Теги: росіяни викрадення окупанти

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