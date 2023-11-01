Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами в Дагестані
Росія ще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму
Антиєврейські погроми в Дагестані, під час яких в аеропорту натовп розшукував євреїв на борту з Ізраїлю та вимагав вигнати з республіки, організували спецслужби Росії. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
За його словами, Росія ще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І такі процеси керуються там спецслужбами, починаючи з чорносотенців (російські монархічні й ультранаціоналістичні організації) початку 20 століття.
«Сьогодні нічого не змінилося. Всі ці випадки, які ми бачили, всі ці безчинства та провокації антисемітські та ксенофобські – це справа рук саме російських спецслужб», – зазначив Юсов.
Представник ГУР наголосив, що Україна не має жодного стосунку до подій у Дагестані.
Нагадаємо, 29 жовтня у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.
Глава Дагестану Сергій Меліков розповів, хто, на його думку, винен в організації заворушень. За його словами, винні «противники країни» з-за кордону.
Путін звинуватив Україну та Захід в погромах у Дагестані, на що Білий дім вказав, що такі звинувачення є «класичною риторикою» РФ.
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