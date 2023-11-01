Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами в Дагестані

Росія ще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму

Антиєврейські погроми в Дагестані, під час яких в аеропорту натовп розшукував євреїв на борту з Ізраїлю та вимагав вигнати з республіки, організували спецслужби Росії. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За його словами, Росія ще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І такі процеси керуються там спецслужбами, починаючи з чорносотенців (російські монархічні й ультранаціоналістичні організації) початку 20 століття.

«Сьогодні нічого не змінилося. Всі ці випадки, які ми бачили, всі ці безчинства та провокації антисемітські та ксенофобські – це справа рук саме російських спецслужб», – зазначив Юсов.

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Представник ГУР наголосив, що Україна не має жодного стосунку до подій у Дагестані.

Нагадаємо, 29 жовтня у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

Глава Дагестану Сергій Меліков розповів, хто, на його думку, винен в організації заворушень. За його словами, винні «противники країни» з-за кордону.

Путін звинуватив Україну та Захід в погромах у Дагестані, на що Білий дім вказав, що такі звинувачення є «класичною риторикою» РФ.