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Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники попередили про загрозу обвалу будинка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники попередили про загрозу обвалу будинка
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 18 жовтня
фото: Суспільне

Під завалами п'ятиповерхівки можуть перебувати троє людей

На місці влучання російської ракети у житловий будинок Запоріжжя досі триває розбір завалів. Наразі існує загроза обвалу будинку. Про це заявила речниця ГУ ДСНС Юлія Баришева.

«Існує загроза обвалу будинку, в який влучила російська ракета. Зараз аби продовжувати розбір завалів, спеціальним краном підтримують навісну конструкцію, тобто частину даху. Це потрібно аби убезпечити рятувальників і продовжити рятувально-пошукові роботи», – заявила вона.

Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники попередили про загрозу обвалу будинка фото 1

Нагадаємо, вночі 18 жовтня 2022 у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу загинули дві особи. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає.

Теги: Запоріжжя війна будинок ракета росіяни російська ракета

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