ДБР повідомило про підозру агенту Кремля, який служив на Закарпатті зв’язківцем (відео)

Утікач зараз перебуває у Москві

Державне бюро розслідувань у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Як зазначається, уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

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За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.

Зраднику повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України). Також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який хотів вступити до школи Армії дронів, щоб шпигувати за українськими військовими.