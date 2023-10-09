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ДБР повідомило про підозру агенту Кремля, який служив на Закарпатті зв’язківцем (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР повідомило про підозру агенту Кремля, який служив на Закарпатті зв’язківцем (відео)
Наразі правоохоронці перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних
фото: пресслужба ДБР

Утікач зараз перебуває у Москві

Державне бюро розслідувань у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.

Зраднику повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України). Також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який хотів вступити до школи Армії дронів, щоб шпигувати за українськими військовими.

Теги: Закарпаття кордон росіяни ДБР державна зрада

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