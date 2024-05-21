Окупанти вигадали новий спосіб захисту Керченського моста

Загарбники вже встановили сім секцій. Довжина кожної 90-100 м

Окупанти облаштовують другу лінію загороджень біля Керченського мосту з боку Чорного моря. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».

Як зазначається, цього разу загарбники будують загородження не з бочок з тросами, які зриває штормом, а з невеликих барж. На думку окупантів, це може захистити споруду від українських морських дронів.

Загалом на сьогоднішній день встановлено сім секцій. Довжина кожної 90-100 м.

Окупанти будують огородження із невеликих барж

Нагадаємо, представниця МЗС Росії Марія Захарова видала порцію погроз на адресу партнерів України у зв'язку з можливим ударом по Кримському мосту. За версією пропагандистів, Україна нібито готує нову атаку на Кримський міст «за абсолютної прямої та безсоромної підтримки колективного Заходу».

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця опублікував публікацію в мережі X, натякаючи, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму незабаром припинить своє існування.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.