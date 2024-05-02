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Партизани показали, де окупанти зберігають ППО та ракети в Севастополі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани показали, де окупанти зберігають ППО та ракети в Севастополі (фото)
«Атеш» розвідав склад ракет частини ППО в Севастополі
фото: партизанський рух «Атеш»

Партизани вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та розташування камер спостереження

Українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.

Партизани показали, де окупанти зберігають ППО та ракети в Севастополі (фото) фото 1

««Атеш» розвідав склад ракет частини ППО в Севастополі. Агенти нашого руху розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партизани вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та розташування камер спостереження.

Партизани показали, де окупанти зберігають ППО та ракети в Севастополі (фото) фото 2

«Ці склади є пріоритетною метою. Адже через відсутність ракет, їхня система ППО стане недієвою», – додали партизани.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, раніше партизани оголосили сезон «бавовни» в Криму. Водночас рух опору закликав мешканців півострова ділитись інформацією та очікувати скорого початку відповідних дій.

Теги: Крим партизани системи ППО

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