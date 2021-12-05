В Ужгороді невідомі скинули в річку ханукію

Об'єднана єврейська громада звернулася до правоохоронців

В Ужгороді невідомі пошкодили менору. Світильник, який запалюють протягом восьми днів свята Хануки, скинули в річку Уж. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

Ханукія була встановлена на площі біля Ужгородської ортодоксальної синагоги, в якій зараз розташована Закарпатська обласна філармонія.

«Акт антисемітського вандалізму виявлено сьогодні, 5 грудня. Представники єврейської громади викликали поліцію», – ідеться у повідомленні.

Єврейська громада також вказує, що це вже шостий випадок нападу на Менору в Україні за Хануку.

Ханука – це єврейське свято дива та світла. Свято було започатковане у II ст. до н.е. на честь очищення Єрусалимського храму після вигнання з Храмової гори греко-сирійських військ. Для очищення храму була потрібна ритуальна олія, аби запалити мінору, храмовий світильник. Однак чистої та підходящої олії не знайшлося, був лише невеликий горщик, якого вистачило, здавалось би, на один день. Попри це, олії вистачило на цілих 8 днів горіння. 8 днів – час необхідний для виготовлення нової, чистої, підходящої олії. На честь цього дива щороку в єврейських домівках запалюють Ханукальні світильники, ставлять Ханукію на найвидніше місце.

Головним символом свята є Ханукія, на якій запалюють 8 свічок.

Раніше у центрі Рівного на Майдані Незалежності скоїли акт вандалізму і пошкодили Менору - була розбита велика частина ханукальних світильників (Ханукія), а також пошкоджений розподільний щит.

Також у Громаді з посиланням на слова очевидців розповідають, що на Ханукії невідомим або невідомими була залишена записка з таким антисемітським приблизним змістом: «Юдеї зловживають нашою толерантністю».

Тепер поліція шукає зловмисників, всі обставини вивчаються.

Нагадаємо, євреї встановили у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.