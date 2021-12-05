В Ужгороді невідомі скинули в річку ханукію
Об'єднана єврейська громада звернулася до правоохоронців
В Ужгороді невідомі пошкодили менору. Світильник, який запалюють протягом восьми днів свята Хануки, скинули в річку Уж. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.
Ханукія була встановлена на площі біля Ужгородської ортодоксальної синагоги, в якій зараз розташована Закарпатська обласна філармонія.
«Акт антисемітського вандалізму виявлено сьогодні, 5 грудня. Представники єврейської громади викликали поліцію», – ідеться у повідомленні.
Єврейська громада також вказує, що це вже шостий випадок нападу на Менору в Україні за Хануку.
Раніше у центрі Рівного на Майдані Незалежності скоїли акт вандалізму і пошкодили Менору - була розбита велика частина ханукальних світильників (Ханукія), а також пошкоджений розподільний щит.
Також у Громаді з посиланням на слова очевидців розповідають, що на Ханукії невідомим або невідомими була залишена записка з таким антисемітським приблизним змістом: «Юдеї зловживають нашою толерантністю».
Тепер поліція шукає зловмисників, всі обставини вивчаються.
Нагадаємо, євреї встановили у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.