Лінія фронту станом на 10 березня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Гуляйпільському та Покровському напрямках

З початку доби загарбник завдав завдав 69 авіаційних ударів – скинув 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6229 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 березня станом на 22:00 відбулося 120 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 55 окупантів та 15 – поранено, знищено одне укриття противника, склад боєприпасів, артилерійську систему, танк та дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено 62 укриття, 4 пункти управління БпЛА, танк, ББМ, чотири артилерійських систем та три одиниці автомобільної техніки ворога. Знищено або подавлено 281 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанські Хутори. Триває одна штурмова дія противника.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали три атаки окупантів у районах Дробишевого та Ставків. Триває одна штурмова дія.

На Слов’янському напрямку

Противник сім разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки та Різниківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Новопавлівка, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка. Триває одна штурмова дія.

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового та Новогригорівки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 18 атак окупантів: у районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Зарічне, Варварівка, Лугівське, Мирне, Гірке та Святопетрівка. Чотири атаки тривають.

На Оріхівському напрямку

Противник атакував у районах Щербаків і Павлівки.

Нагадаємо, триває 1476-й день повномасштабної війни в Україні.