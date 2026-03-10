Президент розкрив плани окупантів на Сумщині

Зеленський про плани окупантів: Вони хочуть робити буферну зону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони контролюють ситуація на Сумському напрямку. Про це він повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Це не секрет, що вони хочуть і на Сумщині, і на Харківщині, і далі хочуть робити буферну зону. Від цієї цілі ніхто не відмовлявся. Але і ми від наших цілей не відмовляємося. Ми всюди їм блокували. Тому на Сумщині ніяких на сьогодні ризиків немає. Про ситуацію на кордоні ми знаємо. Там було питання в одному з населених пунктів, але Збройні Сили будуть вирішувати відповідно до своїх завдань всі ці питання», – зауважив президент.

Зеленський додав: «Ми там боремося, ми захищаємо наші села, нашу цивільну інфраструктуру, наші міста. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові».

Як повідомлялося, російське військове командування не полишає спроб створити так звану «санітарну зону» вздовж українського кордону. Окупанти прагнуть зайти вглиб території Сумської та Харківської областей на відстань до 20 кілометрів, щоб убезпечити свої логістичні вузли та обмежити дії української армії. Про це заявив заявив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий.

До слова, російські війська окупували село Сопич на Сумщині. Напередодні повідомлялося, що окупанти вивезли до Росії жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади у Сумській області. Йдеться приблизно про 19 цивільних, які залишалися у населеному пункті попри оголошену евакуацію.