Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під керівництвом призера Олімпіади. «Метінвест» запровадив програму реабілітації ветеранів за допомогою плавання

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Під керівництвом призера Олімпіади. «Метінвест» запровадив програму реабілітації ветеранів за допомогою плавання
Програма передбачає комплекс занять для фізичного та психологічного відновлення ветеранів і ветеранок
фото: metinvestholding.com

Програма «Метінвесту» Ахметова по реабілітації ветеранів через плавання охопила вже понад 400 ветеранів

Гірничо-металургійна група «Метінвест» планує розширити програму психофізіологічної реабілітації ветеранів через плавання «Вільні хвилі». Ця ініціатива стартувала у 2024 році, і вона дозволяє військовослужбовцям та ветеранам безоплатно займатися у басейнах Запоріжжя, Кривого Рогу та Кам'янського за методикою олімпійського призера з плавання Дениса Силантьєва. За півтора року на реалізацію проєкту спрямовано близько 4,4 млн грн. 

Наразі тренування проходять у чотирьох басейнах. Цього року їх кількість планують збільшити до шести: до програми мають долучити ще два басейни у Запоріжжі, у співпраці з Департаментом спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради. Також організатори планують провести змагання між учасниками проєкту з усіх трьох міст.

Програму «Вільні хвилі» розробив один із найуспішніших українських плавців Денис Силантьєв. Вона передбачає комплекс занять для фізичного та психологічного відновлення ветеранів і ветеранок, зокрема тих, хто зазнав тяжких поранень. Методика базується на науковому підході та спеціальних практиках адаптації у воді.

Програму «Вільні хвилі» розробив один із найкращих плавців України Денис Силантьєв (зліва)
Програму «Вільні хвилі» розробив один із найкращих плавців України Денис Силантьєв (зліва)
фото: metinvestholding.com

Щоб отримати відчутний результат, учасникам рекомендують пройти базовий курс із 16 занять. Під час тренувань з ветеранами працюють кваліфіковані тренери, які індивідуально підбирають навантаження та поєднують фізичну реабілітацію з психологічною підтримкою.

«Заняття з плавання це ефективний спосіб відновити фізичне та емоційне здоров'я після пережитого стресу й травм, отриманих під час бойових дій. Вода зменшує навантаження на тіло, допомагає відновити рухливість суглобів та зміцнити м'язи», – каже Силантьєв.

Учасники програми підтверджують слова олімпійця, і теж відзначають позитивний вплив занять на фізичний стан і психологічне самопочуття. За словами ветерана війни Олександра Луговського, плавання допомогло йому відновити функції організму, додало впевненості та стало важливою частиною повернення до активного життя. Інший ветеран, Михайло Прокутін, зазначив, що регулярні тренування допомогли покращити сон і загальний стан здоров'я. За його словами, після занять зменшився м'язовий біль, а лікарі фіксують покращення показників роботи серця.

Проєкт стартував у липні 2024 року в одному з басейнів Запоріжжя. Уже в жовтні програму запустили у Кривому Розі, де зараз заняття проводяться у двох басейнах. Згодом до ініціативи приєдналося Кам'янське. Для забезпечення безбар'єрного доступу у всіх басейнах встановили підйомники для занурення у воду, а в Кам'янському додатково облаштували ліфт у приміщенні.

Під керівництвом призера Олімпіади. «Метінвест» запровадив програму реабілітації ветеранів за допомогою плавання фото 1
фото: metinvestholding.com

Загалом за час роботи проєкту реабілітацію пройшли понад 400 ветеранів і військовослужбовців: близько 300 у Запоріжжі, 87 у Кривому Розі та 15 у Кам'янському.

Директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом «Метінвесту» Тетяна Петрук зазначає: програма є частиною комплексної системи підтримки ветеранів.

«Ми допомагаємо захисникам повернути впевненість у собі та знову стати частиною активного життя. Паралельно підтримуємо родини військових, готуємо колективи до повернення демобілізованих колег і допомагаємо громадам у регіонах, де працюють наші підприємства», – каже вона.

Нагадаємо, що «Метінвест» Ріната Ахметова здобув одразу дві відзнаки престижної міжнародної премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду – Brilliance Award у номінації «Корпоративний добробут» – компанія отримала за екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні.

Також компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.

Читайте також:

Теги: Денис Силантьєв плавання ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий знепритомнів через втрату крові та прокинувся у морзі
Прокинувся в морзі. Ветеран з Чернігова розповів, як втратив руку на фронті
18 лютого, 09:10
Тарас Левкович та Вікторія Опришко одружилися 15 лютого 2026 року
Ветеран Тарас Левкович із подвійною ампутацією ніг одружився. Зворушливі кадри
19 лютого, 14:09
Артем Кісельов – був військовослужбовцем 503-го окремого батальйону морської піхоти, виконував бойові завдання на Донеччині
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
10 лютого, 14:52
У ДТЕК створили окрему страхову програму для ветеранів «Ветеран+»
ДТЕК доєднався до спільноти бізнесу дружнього до ветеранів Новини компаній
16 лютого, 18:26
Поліцейські затримали вимагача «на гарячому» безпосередньо у приміщенні медустанови під час отримання всієї суми хабаря
Гроші за безкоштовну довідку для ветерана ЗСУ: у Києві затримано експрацівника лікарні
12 лютого, 13:18
Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
24 лютого, 17:08
Олександр Протченко повернувся до роботи тренером
Ветеран війни з Росією очолив юнацьку команду клубу УПЛ
22 лютого, 23:10
Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі
Пограбування ветерана на протезі у Києві: справу передано до суду
25 лютого, 12:00
Єгорова: Я в повному шоці. Моя зарплата на сьогоднішній день – 17000 рублів (150 євро)
Багаторазова чемпіонка Росії з плавання поскаржилася на низьку зарплату в збірній
4 березня, 19:49

Події в Україні

Під керівництвом призера Олімпіади. «Метінвест» запровадив програму реабілітації ветеранів за допомогою плавання
Під керівництвом призера Олімпіади. «Метінвест» запровадив програму реабілітації ветеранів за допомогою плавання
У Нацгвардії зʼявляться полки безпілотних систем та ППО
У Нацгвардії зʼявляться полки безпілотних систем та ППО
Буферна зона на 20 км: генерал Драпатий розповів про нові апетити окупантів
Буферна зона на 20 км: генерал Драпатий розповів про нові апетити окупантів
П'ять областей України частково знеструмлено через обстріли РФ – Міненерго
П'ять областей України частково знеструмлено через обстріли РФ – Міненерго
Посилення оборони Донеччини. Сирський ухвалив рішення
Посилення оборони Донеччини. Сирський ухвалив рішення
Контратаки Сил оборони на півдні можуть зірвати весняний наступ Росії – ISW
Контратаки Сил оборони на півдні можуть зірвати весняний наступ Росії – ISW

Новини

Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua