Під керівництвом призера Олімпіади. «Метінвест» запровадив програму реабілітації ветеранів за допомогою плавання

Програма «Метінвесту» Ахметова по реабілітації ветеранів через плавання охопила вже понад 400 ветеранів

Гірничо-металургійна група «Метінвест» планує розширити програму психофізіологічної реабілітації ветеранів через плавання «Вільні хвилі». Ця ініціатива стартувала у 2024 році, і вона дозволяє військовослужбовцям та ветеранам безоплатно займатися у басейнах Запоріжжя, Кривого Рогу та Кам'янського за методикою олімпійського призера з плавання Дениса Силантьєва. За півтора року на реалізацію проєкту спрямовано близько 4,4 млн грн.

Наразі тренування проходять у чотирьох басейнах. Цього року їх кількість планують збільшити до шести: до програми мають долучити ще два басейни у Запоріжжі, у співпраці з Департаментом спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради. Також організатори планують провести змагання між учасниками проєкту з усіх трьох міст.

Програму «Вільні хвилі» розробив один із найуспішніших українських плавців Денис Силантьєв. Вона передбачає комплекс занять для фізичного та психологічного відновлення ветеранів і ветеранок, зокрема тих, хто зазнав тяжких поранень. Методика базується на науковому підході та спеціальних практиках адаптації у воді.

Програму «Вільні хвилі» розробив один із найкращих плавців України Денис Силантьєв (зліва) фото: metinvestholding.com

Щоб отримати відчутний результат, учасникам рекомендують пройти базовий курс із 16 занять. Під час тренувань з ветеранами працюють кваліфіковані тренери, які індивідуально підбирають навантаження та поєднують фізичну реабілітацію з психологічною підтримкою.

«Заняття з плавання це ефективний спосіб відновити фізичне та емоційне здоров'я після пережитого стресу й травм, отриманих під час бойових дій. Вода зменшує навантаження на тіло, допомагає відновити рухливість суглобів та зміцнити м'язи», – каже Силантьєв.

Учасники програми підтверджують слова олімпійця, і теж відзначають позитивний вплив занять на фізичний стан і психологічне самопочуття. За словами ветерана війни Олександра Луговського, плавання допомогло йому відновити функції організму, додало впевненості та стало важливою частиною повернення до активного життя. Інший ветеран, Михайло Прокутін, зазначив, що регулярні тренування допомогли покращити сон і загальний стан здоров'я. За його словами, після занять зменшився м'язовий біль, а лікарі фіксують покращення показників роботи серця.

Проєкт стартував у липні 2024 року в одному з басейнів Запоріжжя. Уже в жовтні програму запустили у Кривому Розі, де зараз заняття проводяться у двох басейнах. Згодом до ініціативи приєдналося Кам'янське. Для забезпечення безбар'єрного доступу у всіх басейнах встановили підйомники для занурення у воду, а в Кам'янському додатково облаштували ліфт у приміщенні.

Загалом за час роботи проєкту реабілітацію пройшли понад 400 ветеранів і військовослужбовців: близько 300 у Запоріжжі, 87 у Кривому Розі та 15 у Кам'янському.

Директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом «Метінвесту» Тетяна Петрук зазначає: програма є частиною комплексної системи підтримки ветеранів.

«Ми допомагаємо захисникам повернути впевненість у собі та знову стати частиною активного життя. Паралельно підтримуємо родини військових, готуємо колективи до повернення демобілізованих колег і допомагаємо громадам у регіонах, де працюють наші підприємства», – каже вона.

Нагадаємо, що «Метінвест» Ріната Ахметова здобув одразу дві відзнаки престижної міжнародної премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду – Brilliance Award у номінації «Корпоративний добробут» – компанія отримала за екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні.

Також компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.