РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині, спалахнула пожежа

У Кіровоградській області цієї ночі було знищено три «Шахеди»

У ніч на 2 лютого російські загарбники атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Зазначається, що у Кіровоградській області цієї ночі знищили три «Шахеди», але було влучання. Росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт.

«Відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Пожежа, яка спалахнула, вже локалізована. Люди не постраждали – це найголовніше. Зрозуміло, що ворог б'є по тих регіонах, які можуть підтримувати прифронтові території», – повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коментуючи нічну атаку.

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За її словами, характерною ознакою сьогоднішньої атаки було те, що росіяни спрямували «Шахеди» на прифронтові території. Зокрема, у Херсонській області було збито два дрони.

«Робота протиповітряної оборони тривала дуже потужно і довго. Це знову ж таки виснаження наших систем. Майже 6 годин маневрували безпілотники», – зазначила вона.

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок нічної атаки РФ знеструмлено лінію швидкісного трамваю, міський трамвай і тролейбус, що призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіонах оголошувалася повітряна тривога.

