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У Воронежі прогриміли вибухи: у багатоповерхівці спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Воронежі прогриміли вибухи: у багатоповерхівці спалахнула пожежа
фото: росЗМІ

Попередньо після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок

У ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово. Попередньо після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. До нього виїхали екстрені служби.

Місцеві жителі повідомляють, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі. Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших хімічних підприємств півдня Російської федерації пролунали вибухи. Йдеться про державний комбінат Каменський в Кам'янську-Шахтинському Ростовської області. Після вибухів почалася пожежа. 

Пожежі у Росії стали явищем буденним. Нагадаємо, цими вихідними масштабна пожежа виникла і у Санкт-Петербурзі. У Пушкінському районі міста горить склад готової продукції. А вже у Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на полімерному заводі. Завод «Поліком», на якому виникла пожежа, спеціалізується на виробництві термопластичних компаундів та композиційних матеріалів для таких напрямків, як будівництво, автомобілебудування, побутова техніка, взуттєва промисловість, медична та харчова промисловість. Входить до топ-10 російських виробників.

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Теги: пожежа вибух росія промисловість завод будинок

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